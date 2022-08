Donald Glover ha indossato stivali da trekking di Loro Piana e un body a rete al party di lancio dell'album di Beyoncé, perché cosa poteva esserci di meglio? (Di giovedì 11 agosto 2022) Anche se si è una persona famosa con un calendario fittissimo, l'opportunità di partecipare a una festa per l'uscita di un album di Beyoncé capita davvero di rado. Per di più, la festa in questione era per un album di Beyoncé pieno di musica dance di tutti i tipi, dalla Chicago house alla disco anni '70, un album che ha in sé il concetto stesso di festa. Fortunatamente, quando molti personaggi famosi si sono riuniti a New York per festeggiare Renaissance, il settimo album in studio di Bey e, di conseguenza, il settimo album in studio a raggiungere il numero 1 della classifica Billboard 200, Ronald Glover non ha sprecato l'occasione. New York, Arrivi al Beyonce's Renaissance release party MAPE / ipa-agency.netIl tema ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 agosto 2022) Anche se si è una persona famosa con un calendario fittissimo, l'opportunità di partecipare a una festa per l'uscita di undicapita davvero di rado. Per di più, la festa in questione era per undipieno di musica dance di tutti i tipi, dalla Chicago house alla disco anni '70, unche ha in sé il concetto stesso di festa. Fortunatamente, quando molti personaggi famosi si sono riuniti a New York per festeggiare Renaissance, il settimoin studio di Bey e, di conseguenza, il settimoin studio a raggiungere il numero 1a classifica Billboard 200, Ronaldnon ha sprecato l'occasione. New York, Arrivi al Beyonce's Renaissance releaseMAPE / ipa-agency.netIl tema ...

mermadja : oggi ho scoperto che Childish Gambino è Donald Glover e finalmente ho capito perché si somigliano così tanto - sieteporacci : RT @EspsoMattai: Donald Glover è il Leonardo Da Vinci moderno - theruleofsome : Negli ultimi due mesi ho scoperto prima Atlanta e poi 'Awaken, my love' e niente, Donald Glover può fare di me ciò che vuole - Screenweek : #AtlantaFX il trailer della stagione 4, dal 15 settembre su #Hulu - superbeasto1 : RT @badtasteit: #Atlanta: Donald e Stephen Glover commentano le critiche che sostengono 'la serie sia per i bianchi' -