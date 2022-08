“Porterò la battaglia sui diritti in politica”, Ilaria Cucchi spiega perché si è candidata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sarà candidata in uno dei seggi uninominali per portare le sue battaglie di giustizia e rispetto dei diritti anche nelle aule del Parlamento italiano. perché Ilaria Cucchi ha sempre fatto politica nella sua vita, quella con la “P” maiuscola. Quella in cui si discute di temi sociali e concreti, argomenti che da anni rimangono sull’uscio della Camera e del Senato e che spesso sono vittime di meri giochi partitici. E ora l’attivista, sorella di Stefano Cucchi, avrà la sua occasione grazie al tandem Sinistra Italiana – Europa Verde che si è alleato recentemente con il PD. Ilaria Cucchi candidata “per portare battaglia sui diritti in politica” L’annuncio ufficiale della ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Saràin uno dei seggi uninominali per portare le sue battaglie di giustizia e rispetto deianche nelle aule del Parlamento italiano.ha sempre fattonella sua vita, quella con la “P” maiuscola. Quella in cui si discute di temi sociali e concreti, argomenti che da anni rimangono sull’uscio della Camera e del Senato e che spesso sono vittime di meri giochi partitici. E ora l’attivista, sorella di Stefano, avrà la sua occasione grazie al tandem Sinistra Italiana – Europa Verde che si è alleato recentemente con il PD.“per portaresuiin” L’annuncio ufficiale della ...

Ilaria Cucchi si candida, sarà capolista di Sinistra Italiana: 'Porterò in politica le mie battaglie per i diritti'

"quella in mezzo alla gente, e ho imparato che si parla di tutto tranne che dei diritti, per questo mi piacerebbe portare nella politica la mia battaglia, per fare qualcosa di concreto"