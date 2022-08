Masters 1000 Montreal, Alcaraz-Paul show: controsmash vincente dell’americano (VIDEO) (Di mercoledì 10 agosto 2022) Grande intrattenimento sul campo centrale del Masters 1000 di Montreal 2022. Nel primo set della sfida valevole per il secondo turno del tabellone principale, Carlos Alcaraz e Tommy Paul infiammano il pubblico con uno scambio divertentissimo: dopo il corpo a corpo a rete, lo spagnolo viene beffato da un incredibile controsmash dell’americano, che conquista il quindici. POINT Paul & Alcaraz are putting on a show in Montreal!@TommyPaul1 #OBN22 pic.twitter.com/49H8QbWCxR — Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 agosto 2022) Grande intrattenimento sul campo centrale deldi2022. Nel primo set della sfida valevole per il secondo turno del tabellone principale, Carlose Tommyinfiammano il pubblico con uno scambio divertentissimo: dopo il corpo a corpo a rete, lo spagnolo viene beffato da un incredibile, che conquista il quindici. POINTare putting on ain!@Tommy1 #OBN22 pic.twitter.com/49H8QbWCxR — Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2022 SportFace.

zazoomblog : Masters 1000 Montreal 2022 Kyrgios: “Medvedev? Spero sia stanco come me sarà dura” - #Masters #Montreal #Kyrgios: - sportface2016 : #MontrealOpen 2022, #Kyrgios: '#Medvedev? Spero sia stanco come me, sarà dura' - VitoSilvestri5 : RT @anxstennisboy: Il problema dei Masters 1000 e degli Slam è che il tennis è seguito anche da gente che non segue nulla tutto l'anno e ro… - livetennisit : Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Jannik Sinner in singolare e Fognini-Bolell… - infoitsport : Masters 1000 Montreal: Sinner debutta contro Mannarino, in quota l'azzurro “prenota” il passaggio del turno -