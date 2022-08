LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: 7.90 per Mattia Furlani che è sesto nel lungo dopo il quarto giro (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.38 Nell’asta femminile a 4.36 (prima misura) errori anche per Moser (Svizzera), Chevrier (Francia) e Sutej (Slovenia) mentre Stefanidi (Grecia) e Morris hanno deciso di passare a 4.51. 19.36 Al via anche il giavellotto femminile: Barber (Australia), Winger (Usa), Kitaguchi (Giappone), Little (Australia), Spotakova (Repubblica Ceca), Muze (Lettonia), Gleadle (Canada), Jasiunaite (Lituania), Aguilar (Cuba). 19.35 7.46 per Furlani che non si migliora e resta in sesta piazza provvisoria con il 7.90 di inizio gara. 19.34 Nel lungo maschile si migliora il giamaicano Gayle che trova un 8.06 che lo porta in quarta posizione. Ora è il turno di Mattia Furlani per il suo quarto salto. 19.32 Nell’asta femminile la norvegese Lene Onsrud ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.38 Nell’asta femminile a 4.36 (prima misura) errori anche per Moser (Svizzera), Chevrier (Francia) e Sutej (Slovenia) mentre Stefanidi (Grecia) e Morris hanno deciso di passare a 4.51. 19.36 Al via anche il giavellotto femminile: Barber (Australia), Winger (Usa), Kitaguchi (Giappone), Little (Australia), Spotakova (Repubblica Ceca), Muze (Lettonia), Gleadle (Canada), Jasiunaite (Lituania), Aguilar (Cuba). 19.35 7.46 perche non si migliora e resta in sesta piazza provvisoria con il 7.90 di inizio gara. 19.34 Nelmaschile si migliora il giamaicano Gayle che trova un 8.06 che lo porta in quarta posizione. Ora è il turno diper il suosalto. 19.32 Nell’asta femminile la norvegese Lene Onsrud ...

