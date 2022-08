Iva Zanicchi | gli hacker entrano nel suo account e diffondono materiale intimo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Brutta avventura per Iva; alcunihanno manomesso il suodiffondendo alcuni contenuti privati senza alcun permesso. Iva, glie la diffusione di foto intime e contenuti privati Photo Credits: MediasetIvaè stata vittima di un attacco. L’annuncio è stato dato dalla stessa, tramite il suo profilo Instagram. La cantante, nota come L‘Aquila di Ligonchio, ha affermato che qualcuno ha violato la sua privacy; pare infatti che qualcheabbia manomesso il suo smartphone, e gliad esso collegati, procedendo con la diffusione die immagini private. Nel periodo in cui era stato ...