Pac-Man | in fase di sviluppo il film live-action

Il popolare videogioco degli anni '80 Pac-Man sarà alla base di un film live-action attualmente in fase di sviluppo. Pac-Man sembra sia destinato ad arrivare sul grande schermo con un film live-action grazie alla collaborazione tra Bandai Namco Entertainment e Wayfarer Studios. La casa di produzione è stata fondata da Justin Baldoni e Steve Sarowitz. Il gioco Pac-Man ha debuttato negli anni '80 ed è ambientato in labirinti dove il "protagonista" deve mangiare delle palline mentre viene inseguito da fantasmi colorati. La popolarità del gioco ha dato vita a numerosi progetti sequel, come Ms. Pac-Man, serie televisive e moltissimo merchandise. L'idea originale è stata firmata da Chuck Williams (Sonic), mentre nel team della produzione ci sarà anche la ...

