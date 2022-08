Minions 2: Dopo gli anni 60 e gli anni 80 ecco gli anni 70 (Di lunedì 8 agosto 2022) Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, al cinema dal 18 agosto, è l'occasione per un'immersione negli anni Settanta; ma non è la prima volta che la franchise gioca con le epoche: andiamo a vedere i tanti viaggi nel tempo che Gru e i Minions hanno fatto fino a oggi. Che l'anima del franchise di Cattivissimo me, e quindi di Gru e dei Minions fosse molto "Seventies" lo avevamo capito già dal primo capitolo della storia, quando, alla fine, si ascoltava, in un'atmosfera puramente "Disco", You Should Be Dancing dei Bee Gees. E ora gli anni Settanta ritornano prepotentemente al centro del nuovo film, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, in uscita al cinema il 18 agosto, e in anteprima in alcune città l'8, 9 e 10 ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 agosto 2022)2: Come Gru diventa cattivissimo, al cinema dal 18 agosto, è l'occasione per un'immersione negliSettanta; ma non è la prima volta che la franchise gioca con le epoche: andiamo a vedere i tanti viaggi nel tempo che Gru e ihanno fatto fino a oggi. Che l'anima del franchise di Cattivissimo me, e quindi di Gru e deifosse molto "Seventies" lo avevamo capito già dal primo capitolo della storia, quando, alla fine, si ascoltava, in un'atmosfera puramente "Disco", You Should Be Dancing dei Bee Gees. E ora gliSettanta ritornano prepotentemente al centro del nuovo film,2: Come Gru diventa cattivissimo, in uscita al cinema il 18 agosto, e in anteprima in alcune città l'8, 9 e 10 ...

paracadutefc : Io che dopo una giornata su tiktok, provo a vedere se H7 é un minions sotto copertura ?? - i63tyj : @stwrlvst io niente sono nella mia reality era ieri ne ho finito uno giapponese e subito dopo ne ho iniziato un alt… - vvaldigi : Lunedì pomeriggio andrò a vedere da sola in anteprima i minions eheheh Dopo aver visto thor da sola andrò a vedere… - guisdxxx : RT @purplepieeeeee1: volevo fare anche io il trend di truccare da minions un bambino , ma non ho fratellini ?? e il mio fidanzato dopo l’ult… - purplepieeeeee1 : volevo fare anche io il trend di truccare da minions un bambino , ma non ho fratellini ?? e il mio fidanzato dopo l’… -