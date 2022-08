In forte calo prezzi benzina e diesel oggi in Italia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – prezzi di benzina e diesel in forte calo sulla rete Italiana. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che venerdì hanno chiuso ancora in discesa (in particolare sul diesel), sabato si sono registrati nuovi tagli delle compagnie sui prezzi raccomandati: Eni e Tamoil hanno ridotto di 2 centesimi i due carburanti, Q8 di 3 centesimi, IP di 2 centesimi benzina e diesel e di 1,5 centesimi il Gpl. Scendono di conseguenza i prezzi praticati alla pompa recependo anche i consistenti ribassi decisi dagli operatori la scorsa settimana. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) –diinsulla retena. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che venerdì hanno chiuso ancora in discesa (in particolare sul), sabato si sono registrati nuovi tagli delle compagnie suiraccomandati: Eni e Tamoil hanno ridotto di 2 centesimi i due carburanti, Q8 di 3 centesimi, IP di 2 centesimie di 1,5 centesimi il Gpl. Scendono di conseguenza ipraticati alla pompa recependo anche i consistenti ribassi decisi dagli operatori la scorsa settimana. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise ...

