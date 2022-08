Ha già cambiato città | lascia il Napoli | Giuntoli ha chiuso un’altra cessione

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 agosto 2022) Continua incessante il lavoro del direttore sportivo del, Cristiano. In queste ore, infatti, si sta definendo l’ennesimavolta a sfoltire l’organico in attesa dei nuovi innesti. Non solo Fabian Ruiz, diretto al PSG, in queste ore un calciatore ha già salutato gli azzurri. Calciomercato, Contini va alla Sampdoria Si tratta di Nikita Contini, ormai vicinissimo al trasferimento alla Sampdoria. L’affare dovrebbe chiudersi con un prestito e la trattativa è ormai conclusa. Infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di Spazio, il portiere cresciuto nel settore giovanile azzurro nelle scorse ore ha giàtoe attualmente si trova a Genova, dove a breve sosterrà le visite mediche con i liguri, prima di firmare il ...