Covid oggi Toscana, 428 contagi e 3 morti: bollettino 8 agosto (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 428 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 agosto. Si registrano inoltre altri tre morti. Nella regione sono 1.352.301 i casi di positività al Coronavirus, 116 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 312 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.254.545 (92,8% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 414 tamponi molecolari e 2.483 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14,8% è risultato positivo. Sono invece 603 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71% è risultato positivo.

