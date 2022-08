Coppa Italia, il Bari annienta l’Hellas Verona (Di lunedì 8 agosto 2022) Incubo da un lato e sogno dall’altro, ecco le due facce della medaglia della stessa serata. I 32esimi di Coppa Italia hanno visto Hellas Verona e Bari sfidarsi in una gara che, sulla carta, vedeva i padroni di casa nettamente favoriti. I pugliesi però, hanno disputato un ottimo match travolgendo gli scaligeri e qualificandosi, a sorpresa, al turno successivo. Un reboante 1-4 che non può che far riflettere la rosa di Gabriele Cioffi, buon test invece per la compagine barese, pronta al campionato di Serie B. Coppa Italia: Hellas Verona-Bari finisce 1-4 Primo esame per il nuovo Hellas Verona, contro un Bari neopromosso ma già rodato, grazie alla vittoria nel turno preliminare di Coppa ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 8 agosto 2022) Incubo da un lato e sogno dall’altro, ecco le due facce della medaglia della stessa serata. I 32esimi dihanno visto Hellassfidarsi in una gara che, sulla carta, vedeva i padroni di casa nettamente favoriti. I pugliesi però, hanno disputato un ottimo match travolgendo gli scaligeri e qualificandosi, a sorpresa, al turno successivo. Un reboante 1-4 che non può che far riflettere la rosa di Gabriele Cioffi, buon test invece per la compagine barese, pronta al campionato di Serie B.: Hellasfinisce 1-4 Primo esame per il nuovo Hellas, contro unneopromosso ma già rodato, grazie alla vittoria nel turno preliminare di...

