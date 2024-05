LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-2 - Europa League 2024 in DIRETTA | pazzesc - doppietta di Paredes dagli undici metri ed è tutto pari!

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? GRIMALDO! Altra palla in verticale giocata da Tah, il portoghese si gira e tira con il sinistro, palla fuori di pochissimo. 74? Pellegrini anticipa Tapsoba, adesso lasta cercando di prendere fiato dopo settanta minuti fatti al massimo. Attacca a pieno regine invece la squadra di Xabi Alonso. 73? Azmoun esce e De Rossi manda in campo Bove, irrobustendo il centrocampo e alzando Pellegrini al fianco di Lukaku. 72? Dopo il raddoppio giallorosso si è giocato poco, ma sempre nella metà campo difensiva dei ragazzi di De Rossi. 71? Si sdraia a terra sfinito dai crampi Azmoun, sono distrutti i calciatori dellache fino ad adesso hanno corso tantissimo. 70? Rimessa laterale, mentre si alza anche Wirtz. Si taglia con il coltello la tensione in questo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44? Non sbaglia Krivokapic, che dal centro supera Ebner. Italia-Montenegro 24-21. 44? Due minuti per Simone Mengon. 43? Ancora Bronzo!!!! Settima rete odierna per Davide Bronzo, che riporta al massimo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? Palla larga verso Aleksandar Bakic, che si accentra e supera Ebner. Italia-Montenegro 31-25 . 56? Fallo fischiato ad Andrea Parisini, che per poco non riesce a murare il tiro avversario. 55? Che recupero ...

Atalanta e Marsiglia si affrontano per il ritorno della semifinale di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live - Atalanta e Marsiglia si affrontano per il ritorno della semifinale di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live - Atalanta e Marsiglia si affrontano per il ritorno della semifinale di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alle 21 Atalanta e Marsiglia si affrontano nel match valido p ...

Nadal all'ATP Roma: cade, si rialza e realizza un punto. Video - Nadal all'ATP Roma: cade, si rialza e realizza un punto. Video - poi chiuso con una meravigliosa palla corta. Un punto accompagnato dal boato del Centrale per Rafa. Gli Internazionali d'Italia sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 19 maggio ...

Trasmissione in diretta Bayern-Wolfsburg - Trasmissione in diretta Bayern-Wolfsburg - Nella finale di Coppa di Germania a Colonia ci sarà la vera resa dei conti: il campione in carica del Wolfsburg incontrerà il campione del Bayern Monaco.