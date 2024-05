LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-1 - Europa League 2024 in DIRETTA | giallorossi avanti a fine primo temp - serve un altro gol per pareggiare i conti!

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.49 Venti minuti in equilibrio, poi è assolo delfino al quarantesimo. Tedeschi che giocano, spingono e si divorano almeno due occasioni per sigillare la qualificazione. Alla prima ripartenza latrova il rigore in maniera un po’ casuale, Paredes è glaciale e ivanno. Finale dio con i ragazzi di De Rossi che, ripresa fiducia, finiscono spingendo e andando anche vicini al raddoppio. Sembra incredibile ma la qualificazione è ancora aperta, a tra poco per la seconda frazione! 45+4?o,0-1! 45+3? Fischiato il ...

3? Ripartenza veloce della squadra di Xabi Alonso sulla sinistra, Hlozek cerca la palla bassa in mezzo all'area, copre Spinazzola rifugiandosi in calcio d'angolo. 3? Con esperienza e astuzia Frimpong ...

35? Adli prova a girarsi e cade in area dopo il contrasto con Nkicka, l'arbitro fa chiari segni di proseguire. 34? Scatenato Frimpong sulla sinistra, che salta sempre Zalewski, per altro già ammonito. Sulla ...

Atalanta-Marsiglia Streaming Gratis: dove vedere la Diretta LIVE - Atalanta-Marsiglia Streaming Gratis: dove vedere la diretta LIVE - Streaming Gratis Atalanta-Marsiglia, dove vedere in diretta LIVE il match valevole per la semifinale di ritorno made in Europa League, ...

Bayer Leverkusen-Roma, diretta: dove vederla in chiaro, orario e formazioni ufficiali. Lukaku con Azmoun - bayer Leverkusen-Roma, diretta: dove vederla in chiaro, orario e formazioni ufficiali. Lukaku con Azmoun - Se, tra i 2mila tifosi della Roma, c'è chi in queste ore sta raggiungendo Leverkusen in auto e in treno, c'è anche chi lo sta facendo in aereo. I primi voli ...

EUROPA LEAGUE - Roma, De Rossi: "Dybala Ha avvertito fastidio, vediamo come va il riscaldamento" - EUROPA LEAGUE - Roma, De Rossi: "Dybala Ha avvertito fastidio, vediamo come va il riscaldamento" - Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, prima del match contro il bayer Leverkusen, ritorno delle semifinali di Europa League: "Con le du ...