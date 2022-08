Caldo e siccità mettono in crisi l'olivicoltura che perde il 30 per cento (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - È un'annata difficile per l'olivicoltura italiana, con le alte temperatura e la siccità che rischiano di compromettere la prossima campagna. Le prime stime di Cia-Agricoltori Italiani sono di un calo del 30% per il 2022-23 rispetto alla campagna precedente nelle principali regioni del Sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania). Malgrado l'olivo sia estremamente resistente alla siccità, l'acqua mantiene un ruolo fondamentale in determinate fasi del ciclo vitale della pianta. Il Caldo anomalo nel periodo di fioritura a maggio e il deficit idrico nella fase di accrescimento a luglio hanno, infatti, creato le condizioni per un'annata molto sfavorevole per la produzione di olive. Col mix di Caldo e siccità, rileva Cia in una nota, la pianta si trova, dunque, costretta a ... Leggi su agi (Di lunedì 8 agosto 2022) AGI - È un'annata difficile per l'italiana, con le alte temperatura e lache rischiano di compromettere la prossima campagna. Le prime stime di Cia-Agricoltori Italiani sono di un calo del 30% per il 2022-23 rispetto alla campagna precedente nelle principali regioni del Sud Italia (Puglia, Calabria, Sicilia e Campania). Malgrado l'olivo sia estremamente resistente alla, l'acqua mantiene un ruolo fondamentale in determinate fasi del ciclo vitale della pianta. Ilanomalo nel periodo di fioritura a maggio e il deficit idrico nella fase di accrescimento a luglio hanno, infatti, creato le condizioni per un'annata molto sfavorevole per la produzione di olive. Col mix di, rileva Cia in una nota, la pianta si trova, dunque, costretta a ...

Agenzia_Ansa : Al via con almeno sette giorni di anticipo rispetto allo scorso anno la vendemmia 2022 in Italia. La siccità e il c… - pdnetwork : Prezzo dell’olio alle stelle. Una delle conseguenze del calo della produzione di olive in Italia. La causa? Caldo… - sulsitodisimone : Caldo e siccità mettono in crisi l'olivicoltura che perde il 30 per cento - Agenzia_Italia : Più danneggiate le regioni del Sud e le zone che hanno registrato la maggiore siccità. Incombe anche la minaccia de… - LuciGuenz : RT @LArcidiaco: @Hydrology_IRPI @Giulio_Firenze @CNRsocial_ @CNRDTA @DroughtCentral @CopernicusEU @CopernicusEMS @eumetsat @WMO @Gardo_85 @… -

Meteo, caldo addio: arrivano pioggia e venti forti, possibili temporali anche a ferragosto Clima sempre meno caldo e ancora molte possibilità di temporali. Temperature massime in lieve ... Maltempo, si contano i danni Nei giorni scorsi l'arrivo delle piogge dopo mesi di siccità ha causato ... Afa e siccità: vendemmia in anticipo e calo del 15% della produzione SALENTO - La qualità del vino sarà ottima, ma la produzione di uva, a causa del caldo e della siccità, in Puglia e nel Salento, sarà inferiore rispetto all'anno scorso. La vendemmia comincerà con almeno sette giorni di anticipo e la produzione è di circa il 15% in meno, con i ... AGI - Agenzia Italia Clima sempre menoe ancora molte possibilità di temporali. Temperature massime in lieve ... Maltempo, si contano i danni Nei giorni scorsi l'arrivo delle piogge dopo mesi diha causato ...SALENTO - La qualità del vino sarà ottima, ma la produzione di uva, a causa dele della, in Puglia e nel Salento, sarà inferiore rispetto all'anno scorso. La vendemmia comincerà con almeno sette giorni di anticipo e la produzione è di circa il 15% in meno, con i ... Caldo e siccità mettono in crisi l'olivicoltura che perde il 30 per cento