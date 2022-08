Letta si allea con le “frattaglie di sinistra” e ammette | divisi su tutto | non potremmo mai governare

(Di sabato 6 agosto 2022) L’accordo c’è, il programma no, le intese nemmeno, gli elettori, forse. Ma basteranno per battere la Meloni e il centrodestra? Intanto era importante, per Enrico, non perdere quelle che Carlo Calenda aveva definito le “di” e che oggi è costretto a ingoiare, se vorrà portare avanti il progetto di governo con il Pd. Ed ecco che arriva la “santanza” di-centro… Dopo l’adesione dei Verdi, oggi ancheItaliana di Nicola Fratoianni ha stipulato un patto con il Pd, annunciato con grande enfasi danella sede del Pd del Nazareno, un patto che ha il solo obiettivo di creare un fronte anti-destra, anti-Meloni, anti-elettori, verrebbe da dire. Con un prezzo carissimo pagato dal Pd, costretto a cedere a Si e Verdi il 20?% delle ...

