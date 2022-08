Bambino da solo a casa: è reato? (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Il Bambino che resta da solo a casa non è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 4 agosto 2022) Redazione - Ilche resta danon è abbandonato se, nella situazione concreta, non rischia la vita o l'incolumità.

LucaGue52011811 : RT @PortoFedora: @Piu_Europa @riccardomagi Grazie per la sintesi. Ottimo motivi per NON votarvi. Soprattutto, prima vengono i diritti dei… - Vero34955712 : @keweedenok @merda_merda90 @Sere66217369 @Rosy40437433 @marziaparli2000 Non si parla di divieti ma di dispetti fatt… - Andrea04091989 : A colui che abbia inflitto questa pena per poi toglierli la vita, gli auguro un maligno... Pensa solo se fosse un… - tommicavagna : RT @MadameA02: Quando un bambino butta la carta per terra, non ve la dovete prendere con lui che sta solo imitando un gesto che avrà visto… - Sere66217369 : @marziaparli2000 La madre mette like paraculi ma il rispetto per Giulia neanche sotto la suola delle scarpe due ann… -