(Di venerdì 29 luglio 2022) Le autorità dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk hanno denunciato la morte di 40 prigionieri ucraini in un attacco dell'esercito ucraino contro una prigione nella città di Yelenovka. Sul ...

Le autorità dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk hanno denunciato la morte di 40 prigionieri ucraini in un attacco dell'esercito ucraino contro una prigione nella città di Yelenovka. Sul ...... a loro volta iusano il termine "liberazione". Proprio gli sviluppi lenti nel Donbass ... hanno "3 - 6 settimane cruciali" 26 luglio - Guerra in, il bilancio dei primi 5 mesi: ... Ucraina, filorussi accusano Kiev: “40 detenuti sono morti sotto i loro bombardamenti” Le autorità dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk hanno denunciato la morte di 40 prigionieri ucraini in un attacco dell’esercito ucraino contro una prigione nella città di Yelenovka. Sul ...Filorussi: “Donetsk sarà liberata da ucraini entro fine agosto”. Il primo vice ministro dell’Informazione dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk, Daniil Bezsonov, sostiene che la Dpr sarà “liberata ...