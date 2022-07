Nonostante una pizza da 60 euro, il locale di Briatore non è tra le 100 pizzerie migliori d’Italia (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è sempre vero che la bontà di un prodotto condizioni anche il suo prezzo di vendita. E questo è stato confermato dalla classifica, aggiornata al 2022, stilata dalla “50 Top pizza Italia”. Perché al netto delle polemiche del mese di giugno, il Crazy pizza di Flavio Briatore non si è classificato nelle prime 100 posizioni di questa graduatoria. Insomma, per gli esperti la pizzeria di Briatore – quella in cui la pizza con il patanegra costa 60 euro – non merita di essere inserita all’interno di quell’alveo dei migliori locali da segnalare. Da Nord a Sud. Crazy pizza di Briatore fuori dalle 100 migliori pizzerie d’Italia Il valore di questa classifica è di livello, perché fa parte di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Non è sempre vero che la bontà di un prodotto condizioni anche il suo prezzo di vendita. E questo è stato confermato dalla classifica, aggiornata al 2022, stilata dalla “50 TopItalia”. Perché al netto delle polemiche del mese di giugno, il Crazydi Flavionon si è classificato nelle prime 100 posizioni di questa graduatoria. Insomma, per gli esperti la pizzeria di– quella in cui lacon il patanegra costa 60– non merita di essere inserita all’interno di quell’alveo deilocali da segnalare. Da Nord a Sud. Crazydifuori dalle 100Il valore di questa classifica è di livello, perché fa parte di ...

