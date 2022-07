Zaia sugli incendi in Veneto: “Preoccupa la situazione. Raccomando massima prudenza” (Di domenica 24 luglio 2022) VENEZIA – Zaia interviene sugli incendi in Veneto: “Continua a Preoccupare la situazione”, dice. “Anche oggi si è riproposta una giornata complessa, con il nostro personale e i nostri magnifici Volontari Antincendio Boschivo che sono intervenuti a Lamon, Fumane e Bibione. Li ringrazio insieme a tutti coloro che sono impegnati nella stessa opera; stanno dando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Zaia non pensa alla leadership della Lega Zaia critico sulla fase 2: “Così si alimenta il conflitto sociale” Zaia polemizza sulle mascherine a scuola Il manifatturiero del Veneto punta di diamante nell’export, esulta ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 24 luglio 2022) VENEZIA –intervienein: “Continua are la”, dice. “Anche oggi si è riproposta una giornata complessa, con il nostro personale e i nostri magnifici Volontari Anto Boschivo che sono intervenuti a Lamon, Fumane e Bibione. Li ringrazio insieme a tutti coloro che sono impegnati nella stessa opera; stanno dando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::non pensa alla leadership della Legacritico sulla fase 2: “Così si alimenta il conflitto sociale”polemizza sulle mascherine a scuola Il manifatturiero delpunta di diamante nell’export, esulta ...

