Il principe George festeggia il compleanno, identico a papà William alla stessa età (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi è il compleanno di George d’Inghilterra. Il principe figlio di William e Kate compie 9 anni e la mamma e il papà come da tradizione non fanno mancare una foto del festeggiato. E’ una dolce tradizione di Kate Middleton, una tradizione che arriva da Kensington Palace, un modo per festeggiare con tutti. Il principino George è il primo figlio di William e Kate Middleton, un giorno sarà lui il re d’Inghilterra, adesso è un bambino dolcissimo che somiglia tanto al suo papà quando aveva la stessa età. Una nuova foto che arriva dopo gli scatti accanto alla bis nonna, la regina Elisabetta, in occasione del Giubileo di Platino. Ad aprile e maggio i suoi fratelli Louis e Charlotte hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Oggi è ildid’Inghilterra. Ilfiglio die Kate compie 9 anni e la mamma e ilcome da tradizione non fanno mancare una foto delto. E’ una dolce tradizione di Kate Middleton, una tradizione che arriva da Kensington Palace, un modo perre con tutti. Il principinoè il primo figlio die Kate Middleton, un giorno sarà lui il re d’Inghilterra, adesso è un bambino dolcissimo che somiglia tanto al suoquando aveva laetà. Una nuova foto che arriva dopo gli scatti accantobis nonna, la regina Elisabetta, in occasione del Giubileo di Platino. Ad aprile e maggio i suoi fratelli Louis e Charlotte hanno ...

monicaalbanese8 : @RoyalFamily @KensingtonRoyal @markacuthbert Buon Compleanno Principe George ???? - VanityFairIt : Nel giorno in cui compie 9 anni, ripassiamo le tappe fondamentali della sua ascesa al trono dei meme - Gazzettino : Il #principe george compie 9 anni, la nuova foto di mamma Kate per il compleanno - leggoit : Il principe George compie 9 anni, la nuova foto di mamma Kate per il compleanno - scetticosutodo : Buon compleanno al Principe George che oggi compie 9 anni. #PrinceGeorge -