La Russia clona e riscrive Wikipedia a modo suo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI - Un'enciclopedia on line sponsorizzata dallo stato che è un clone dellarussa originale, ma riscritta integralmente per evitare dati o torie che potrebbero gettare un'ombra sul governo. Ecco ladell'era Putin. Inc'è già la versione della più grande e consultata enciclopedia on line. Si chiama Ruwiki, ed è una versione tradotta e arricchita dell'originale, che segue le stesse rigorose regole di edizione degli altri Paesi. La versione "statale" chiama Ruviki, perde quindi la w, ma inserisce "ruwiki" nel suo url e copia tutte le voci diin lingua russa, rigorosamente modificate per conformarsi alle leggi russe. I nuovi articoli escludono le menzioni di "agenti stranieri", la designazione del governo russo per qualsiasi persona o entità che esprima opinioni sul governo ed è ...

