Muller si accorge di Tchouaméni durante l’intervista e ferma tutti | “Mi sta ascoltando”

(Di martedì 30 aprile 2024) Thomassi rende protagonista di un esilarante sipariettol'intervista post Bayern-Real. Il fantasista dei bavaresi a un certo punto sidopo aver visto: "Sta ascoltando la tattica per la partita di ritorno". In studio scoppianoa ridere.

(dall'87' Alphonso Davies sv) Thomas Muller 6 : 35 anni e non sentirli. Non è più efficace come qualche anno fa ma è sempre prezioso per i meccanismi di gioco del Bayern Monaco. (dall'80' Serge ...

Continua a leggere>>

Muller 6: La mossa a sorpresa di Tuchel: a 34 anni il buon Thomas dà tutto, specialmente nel secondo tempo da urlo del Bayern. Gnabry (sv dall'80'). Musiala 7,5: È sempre nel vivo della partita e ...

Continua a leggere>>