Onu - ' l' operazione a Rafah sarebbe una tragedia indicibile'

Giorgia Meloni vira con Biden a difesa di Gaza e contro Israele , che deve esercitare il "legittimo diritto all'autodifesa con proporzionalità e nel rispetto del diritto umanitario. Non siamo insensibili all'enorme tributo di vittime innocenti" della popolazione di Gaza , "vittime due volte, del ... Continua a leggere>>

Roma, 19 mar. (askanews) – “Ribadiamo la contrarietà a una massiccia operazione di terra a Rafah che avrebbe conseguenze ancora più catastrofiche”.Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo di Bruxelles. Occorre far ...

