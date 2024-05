(Di mercoledì 1 maggio 2024) Arezzo, 1 maggio 2024 – Voleva, sbarazzarsi dei suoi 160 chili. Un sogno che Filippo C. aveva deciso di perseguire sottoponendosi ad un intervento di riduzione dello stomaco. A soli 19, ne avrebbe compiuti 20 due giorni fa, Filippo da Roma arriva ad Arezzo, pieno di speranze. Entra nel Centro Chirurgico Toscano per essere operato. Maotto giorni dall’operazione, tornato a Roma, muore. Il ragazzo si era rivolto a un noto medico romano, "Uno dei più importanti specialisti del settore che vanta esperienza di migliaia di casi, che opera sia nella capitale sia al Centro Chirurgico, dove svolge gli interventi più complessi" spiega Stefano Tenti,e comproprietario della clinica, che si dice profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito il giovane. "Quando ...

Morto a 19 anni dopo un' opera zione per dimagrire : il padre sporge denuncia e iniziano le indagini per omicidio colposo . Da chiarire un'eventuale correlazione fra l' opera zione nella clinica di Arezzo e la morte avvenuta a Roma, dove il giovane viveva.Continua a leggere Continua a leggere>>

Arezzo, 30 aprile 2024 – Un ragazzo di 20 anni è morto ad una settimana di distanza da un intervento per dimagrire. L’ opera zione, eseguita in una clinica di Arezzo, viene definito di sleeve gastrectomy, ovvero una gastrectomia parziale. Pesava circa 160 chili. In base a quanto riportato dal ... Continua a leggere>>

Morto a 19 anni dopo l’intervento per dimagrire, il direttore sanitario: “Noi corretti” - La procura di Roma ha aperto un’inchiesta su Filippo, il giovane deceduto 8 giorni dopo che si era operato al Centro chirurgico toscano. Il direttore Stefano Tenti: "Massima fiducia nell’operato del n ...

Continua a leggere>>

Filippo Cocci, fuochi e palloncini colorati: la Balduina ricorda il ragazzo morto dopo l'operazione per dimagrire - Una piazza silenziosa e commossa. Oltre 200 ragazzi riuniti per festeggiare l’ amico che non c'è più. Si sono dati appuntamento domenica sera per aspettare insieme ...

Continua a leggere>>

Filippo pesa 160 chili a 20 anni, si opera per dimagrire ma muore una settimana dopo il bypass gastrico - Ogni mattina, sulla bilancia, vedeva un numero a tre cifre che era diventato la sua ossessione: 160. Tanti chili, troppi per Filippo Cocci, un ragazzo di Roma che lunedì 29 aprile ...

Continua a leggere>>