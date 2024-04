L’estrema destra si fa pop | il debutto del duo Salvini&Vannacci

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «Dobbiamo spostarci? Più adi così non si può», «Vi richiamo all’ordine, anzi al doppio ordine visto il contesto», «Disponetevi a ventaglio, come si direbbe in gergo militare»: fin first appeared on il manifesto.