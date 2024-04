Leonardo sta diventando per Torino e per il Politecnico quello che fu la Fiat

(Di mercoledì 1 maggio 2024) «staperche una volta era la». Michele Lancione, professore ordinario di Geografia politico-economica aldi, ha pubblicato a settembre scorso con la first appeared on il manifesto.

Viaggio di una fava di cacao, Guido Gobino festeggia i 60 anni - Per festeggiare i 60 anni di attività dell'azienda Guido Gobino, la fabbrica e via Cagliari sono diventati per una sera un palcoscenico a cielo aperto. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

SOS Villaggi dei Bambini promuove le donazioni in Italia - In occasione della festa della mamma di domenica 12 maggio, l’onlus che cura oltre 900 persone in Italia tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio, promuove la raccolta fondi ...

Continua a leggere>>

La Salernitana retrocede in serie B e il Bologna si qualifica per l'Europa - Dopo lo scudetto dell'Inter la giornata scorsa, il XXXIV turno di campionato appena trascorso ha emesso altri due verdetti: la retrocessione della Salernitana in serie B e la qualificazione del Bologn ...

Continua a leggere>>