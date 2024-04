Da Giorgia a Elly e gli altri - quando sulla scheda basta il nome

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI -. Ma anche. E, perché no, persino Ultimo. La legge italiana non ha restrizioni particolari sull'uso dei soprannomi nelle liste elettorali. In generale, sulle questioni di attribuzione in fase di spoglio, vige il principio del cosiddetto favor voti, o della conservazione del voto, quello in base al quale, nel giudicare la preferenza espressa in unaelettorale, bisogna sempre cercare di privilegiare la volontà dell'elettore,non ci sono motivi per metterla in dubbio. E quindi, per citare colei che ha riportato all'attenzione generale una prassi che esiste da tempo, "c'è la possibilità per l'elettore in ogni elezione di mettere ilper esteso o semplificarloè chiarito in fase di presentazione della candidatura come è sostituibile". Parola di ...