Masters 1000 Madrid 2024 | Nadal lotta ma deve salutare il Manolo Santana - Lehecka ai quarti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Si ferma agli ottavi di finale la cavalcata emozionante di Rafael, tornato a competere dopo un lunghissimo stop e in campo aldidove ha scritto pagine di storia, per provare a dare spettacolo per l’ultima volta. Il tennista maiorchino si arrende a un ottimo Jiri, che passa col punteggio di 7-5 6-4 in due ore circa di gioco e vola aidi finale. Per la leggenda del tennis era l’ultimo ballo qui: commosso, uscendo tra gli applausi del suo pubblico,è stato inoltre omaggiato in grande stile con degli stendardi che sono stati sventolati sugli spalti e un video emozionale. Primo set in cui entrambi tengono la battuta con grande agilità nei primi sette game, poi nell’ottavo gioco è...