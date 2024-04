Raid e spaccate nei bar - via soldi e ‘Gratta e vinci’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Marina di Massa (Massa), 1 maggio 2024 – Un’ondata di furti nel giro di un paio di settimane. Nel mirino dei ladri la zona di Marina di Massa, in particolare le attività commerciali. Un amaro inizio di giornata per alcuni titolari degli esercizi pubblici del litorale che si sono ritrovati il vetro sfondato e la porta forzata. La serie dipreoccupa i commercianti. Per alcuni di loro le telecamere hanno ripreso i ladri in azione e ora i video verranno analizzati dalle forze dell’ordine. "Di notte mi hanno sfondato la porta sul retro, sono entrati dalla spiaggia - racconta il titolare del bar ristorante Kokomo sul lungomare di Levante, Alessandro Vitale - portandomi via il fondo cassa, i gratta e vinci e le sigarette. Tra danni e furto ho quantificato circa 12mila euro, oltretutto i gratta e vinci erano già stati attivati quindi non posso più bloccarli. Hanno ...