Dove vedere WWE Bologna in tv e in streaming - orario 1 maggio 2024 e durata evento

Leggi tutta la notizia su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)WWEin tv il 1? Dopo 6 anni di assenza dall’ultimo live, la WWE torna in Italia per una tappa del tour europeo che precede il grandedi WWE Backlash in Francia. A Casalecchio di Reno () arriveranno alcune delle Superstar più importanti della WWE, già in forza nell’ultima Wrestlemania XL. Non ci sarà Roman Reigns, campione uscente, ma Cody Rhodes che difenderà il titolo universale contro Shinsuke Nakamura. Tra gli altri wrestler confermati ci saranno anche il campione Damian Priest, Sami Zayn, Gunther, Randy Orton e Solo Sikoa, oltre alla probabile presenza della campionessa Becky Lynch. Ma chi non potrà essere all’tutto esaurito, potrà seguire in la serata ? C’è un modo...