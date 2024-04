Le due candidature che agitano il Pd alle Europee - Le candidature alle Europee di Marco Tarquinio e Cecilia Strada stanno già facendo agitare il Partito Democratico.

Sondaggi politici elettorali: gli effetti di Vannacci sulla Lega e le candidature di Meloni e Schlein, i partiti verso le europee - Sondaggi politici elettorali: gli effetti di Vannacci sulla Lega e le candidature di Meloni e Schlein, i partiti verso le europee ...

Giorgia disegna l'Europa del futuro. E si agitano i dinosauri: arriva la fine del (loro) mondo! - L'annuncio di Giorgia Meloni sulla sua discesa in campo e, ancora di più, il programma che ha illustrato per l'Europa del futuro ha messo in agitazione le vestali del 'non si può fare', che oggi si sp ...

