Lotta alla criminalità - occhi elettronici e blitz

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Fucecchio (Firenze), 1 maggio 2024 – “Il futuro sarà quello di mettere tutto in rete, il sistema operativo di Fucecchio con quello degli altri Comuni del Comprensorio del Cuoio, per una centrale unica di sicurezza a servizio dei cittadini", dice il sindaco Alessio Spinelli riguardo progetti relativivideosorveglianza approvati nei giorni scorsi in comitato ordine e sicurezza pubblica. "Progetti, come il nostro – sottolinea il sindaco – rappresentano un fondamentale strumento volto a prevenire e contrastare fenomeni didiffusa e predatoria, intervenendo nelle aree considerate maggiormente sensibili, come Le Cerbaie, e che contribuirà in modo efficace ad accrescere e potenziare il livello di sicurezza". Sarannoanche per lettura targhe. Strumenti strategici anche per attività ...