Testi influenzati e omissis Su Cutro verità in alto mare

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nel silenzio generale procedono le indagini e il processo sulla strage di Steccato die dei suoi 94 morti, 20 dispersi e 81 sopravvissuti. A Crotone prosegue il processo nei confronti dei tre presunti scafisti Sami Fuat, di 50 anni, turco, e Khalid Arslan e Ishaq Hassnan, di 25 e 22 anni, pakistani, imputati di naufragio colposo, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte in conseguenza di altro reato. Nel silenzio generale procedono le indagini e il processo sulla strage di. Il timore è che a pagare sarà qualche scafista a caso Come sta andando? Faizi Hasib, uno dei superstiti del naufragio, ha detto ai giudici: “Un agente che mi interrogava mi ha detto che quello nella foto era il capitano della barca e di firaccanto all’immagine. Ed io l’ho fatto”. Momenti di incredulità in aula. Il presidente della corte ...