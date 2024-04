Prende a schiaffi i carabinieri | arrestato cuoco del campeggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Ravenna, 1 maggio 2024 – Nel giorno di riposo dal lavoro, ne ha approfittato per bersi "un paio di birre", salvo poi ammettere di non ricordare molto. Durante quei momenti di amnesia alcolica, ha preso aun carabiniere, spinto e mandato all’ospedale un secondo militare. Portato a sua volta al pronto soccorso, dopo essere stato neutralizzato con lo spray al peperoncino, ha continuato a dare in escandescenze e a proferire minacce. Protagonista di un lunedì sopra le righe, un 51enne milanese senza fissa dimora, Massimo C., assunto comestagionale al camping Piomboni di Marina di Ravenna, alla finecon le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, con precedenti e già gravato da un foglio di via da altra città, ieri pomeriggio in Tribunale ha patteggiato una pena (sospesa) a otto mesi. I ...