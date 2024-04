Europee - Pd masochista | Schlein schiera Franch - il candidato anti-Ricci | il sindaco di Arquata potrebbe drenare voti nell' Ascolano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ANCONA Non c?è due senza tre, recita il detto. Ma il terzo (incomodo) arriva inaspettato, generando non pochi malumori. I mal di pancia si geolocalizzano in casa Pd, partito chea...

europee, Pd masochista: Schlein schiera Franchi, il candidato anti-Ricci: il sindaco di Arquata potrebbe drenare voti nell'Ascolano - ANCONA Non c’è due senza tre, recita il detto. Ma il terzo (incomodo) arriva inaspettato, generando non pochi malumori. I mal di pancia si geolocalizzano in casa Pd, partito che ...

Continua a leggere>>

Patto di stabilità Ue, Gentiloni: “Non perfetto ma buon compromesso”. Il centrodestra verso l’astensione - «Abbiamo molto lavoro da fare per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Quello che abbiamo raggiunto non è perfetto. È un buon compromesso. Il c ...

Continua a leggere>>