Mara Maionchi a Belve su Tiziano Ferro | Ingrato - ma lui risponde ferito

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ospite da Francesca Fagnani aha lanciato una frecciatina a, uno degli artisti scoperti nella sua lunga carriera da dirigente discografico, accusandolo di scarsa riconoscenza, Secca e cinica come suo solito,non le manda a dire: “Secondo me lui non ha capito tanto come stavano le cose, non ha pensato che sia io che mio marito il discografico Alberto Salerno l’abbiamo aiutato a essere quello che alla fine è diventato. Ma questo non ha importanza; non è d’obbligo avere una riconoscenza, uno ce l’ha, un altro no“. @ylenia19881 #? Sere nere –Non si è fatta attendere la risposta ...