Lavoro - Nardini | Programma toscano contro la precarietà Incentivi a chi stabilizza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 aprile 2024 – La Toscana festeggia il 1° Maggio fra luci e ombre. Da un lato con un’occupazione che è andata crescendo dopo la pandemia (e anche rispetto al 2019 secondo i dati Irpet), dall’altro con un aumento del precariato e dei contratti atipici rispetto a 15-20 anni fa, oltre che con una contrazione del mercato da fine 2023. A fare il punto l’assessora regionale con delega ae formazione, Alessandra. Nel lungo periodo ilè cresciuto, ma sono aumentati i contratti atipici: come mai? «È frutto di anni di politiche sbagliate. Meno diritti espacciata per flessibilità. Errori compiuti anche dal mio partito, il Pd, penso al Jobs Act e al conflitto con le parti sociali, specialmente coi sindacati. Scelte che non ho condiviso. Credo che la strada maestra sia la concertazione. ...