Toscana - l’export va L’analisi degli scenari | Le aziende generano valor - ora la sfida dell’innovazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 – Direttore Tito Nocentini,, luci e ombre per la locomotiva del Centro Italia. "Inabbiamo una capacità di reazione straordinaria che sta nella società civile e nel fare impresa, che spiegano i successi del passato e su cui costruire anche quelli futuri - sottolinea il direttore regionalee Umbria Intesa Sanpaolo - Un esempio su tutti: l’alluvione di novembre ha colpito durissimo, ma in pochi mesi tutto il distretto pratese è ripartito. Seppur in un contesto non semplice e in presenza di una catastrofe, come quella di Prato, la struttura produttiva dellasi è dimostrata molto forte. Come regione prevalentemente esportatrice, siamo cresciuti nel 2023 nei distretti a doppio passo rispetto ai distretti nazionali: il 4,4% contro il 2,3%". Questione infrastrutture. ...