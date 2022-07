Il rebus delle alleanze nelle prossime elezioni

Leggi su agi

(Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - "Ormai siamo disoccupati...". Tra i 'peones' in Parlamento in tanti mascherano con sorrisi e battute la preoccupazione per il proprio destino. Questa mattina c'era anche chi sperava in un prolungamento della legislatura, magari in presenza di un governo tecnico per arrivare all'anno prossimo. Altri, invece, manifestavano il timore che il presidente della Repubblica non abbia intenzione di portare il Paese al voto. Auspici, paure, in un mare di incertezze legate all'evolversi della crisi politica. Perché ora il tema vero è quelloliste, considerato anche il taglio del numero dei parlamentari. Nel Movimento 5 stelle, per esempio, è partito il tam tam che a comporre le liste sarà Conte in autonomia sfruttando la sua leadership. Senza alcun accordo con il garante Grillo e senza far ricorso alla rete, magari ...