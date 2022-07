Volley Nations League, Italia-Serbia 3-0: ecco le parole dei protagonisti (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la schiacciante vittoria dell’Italia contro la Serbia per 3-0 nella Volley Nations League, diversi protagonisti hanno rilasciato delle dichiarazioni. ecco le parole in primis di Ferdinando De Giorgi: “Devo dire che ci sono state diverse occasioni in cui abbiamo dovuto recuperare punti, anche per alcuni errori, ma la squadra ha mostrato che quando riesce a compattarsi riesce a fare un ottimo gioco nella fase di break con la battuta riuscendo a recuperare contro una Serbia che siamo riusciti a mettere in difficoltà. Proseguiamo sul nostro cammino che prevede anche la possibilità di sfruttare queste partite per provare meccanismi e cercare di evitare momenti con qualche errore di troppo ma questo fa parte del nostro percorso. Mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo la schiacciante vittoria dell’contro laper 3-0 nella, diversihanno rilasciato delle dichiarazioni.lein primis di Ferdinando De Giorgi: “Devo dire che ci sono state diverse occasioni in cui abbiamo dovuto recuperare punti, anche per alcuni errori, ma la squadra ha mostrato che quando riesce a compattarsi riesce a fare un ottimo gioco nella fase di break con la battuta riuscendo a recuperare contro unache siamo riusciti a mettere in difficoltà. Proseguiamo sul nostro cammino che prevede anche la possibilità di sfruttare queste partite per provare meccanismi e cercare di evitare momenti con qualche errore di troppo ma questo fa parte del nostro percorso. Mi ...

