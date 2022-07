Volley Nations League 2022 maschile: tutto facile per la Slovenia, battuta in tre set la Serbia (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Slovenia batte la Serbia nell’ultima sfida odierna in compagnia della Nations League 2022 di Volley maschile e torna in corsa per entrare tra le prime otto e giocare le Finals. Nel match della terza settimana della fase delle pool di Nations League 2022 di Volley maschile, la selezione slovena infligge un pesante 3-0 (25-15, 25-19, 25-23) e scavalca proprio i serbi, dodici punti contro undici a fronte per entrambe le nazionali di quattro vittorie. A due lunghezze dalla Slovenia ora c’è l’ottavo posto dell’Iran, l’ultimo utile per giocare ad Ankara e provare ad alzare il titolo, la Serbia dovrà invece cambiare registro. Sfida estremamente ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Labatte lanell’ultima sfida odierna in compagnia delladie torna in corsa per entrare tra le prime otto e giocare le Finals. Nel match della terza settimana della fase delle pool didi, la selezione slovena infligge un pesante 3-0 (25-15, 25-19, 25-23) e scavalca proprio i serbi, dodici punti contro undici a fronte per entrambe le nazionali di quattro vittorie. A due lunghezze dallaora c’è l’ottavo posto dell’Iran, l’ultimo utile per giocare ad Ankara e provare ad alzare il titolo, ladovrà invece cambiare registro. Sfida estremamente ...

Pubblicità

sportface2016 : #VNL2022: tutto facile per la #Slovenia, battuta in tre set la #Serbia - sportface2016 : #VNL2022: #Olanda a valanga sulla #Cina, comoda vittoria in tre set - BetItaliaWeb : ??Pronostici Pallavolo Nations League: dopo il 3-0 sulla Bulgaria l'Italia sfida Iran, Serbia e Olanda Torna in cam… - zazoomblog : Volley Nations League maschile 2022: tutti i risultati e la classifica - #Volley #Nations #League #maschile - RassegnaZampa : #Volley #NationsLeague, Italia a valanga sulla Bulgaria: settima vittoria -