(Di mercoledì 6 luglio 2022) Breaking:dell’Athletic Club ha annunciato che sceglierà di rappresentare ilnel calcio internazionale martedì, avendo precedentemente giocato per la Spagna. Nato a Bilbao da genitori ghanesi,ha fatto un’apparizione con La Roja a livello internazionale senior ma in un’amichevole, entrando come sostituto contro la Bosnia ed Erzegovina nel 2016. Anche parte della corsa della Spagna alla finale di Euro 2017 Under 21, la capacità didi cambiare alleanza rientra nella modifica delle regole di ammissibilità della FIFA del 2003, quando Tim Cahill ha scelto di giocare per l’Australia dopo aver rappresentato le Samoa occidentali a livello junior. Postando sui social, l’attaccante 28enne crede che sia un’opportunità per coltivare un legame più profondo con ...

Spain-born Iñaki Williams says he will play for Ghana's national team. The Athletic Bilbao forward made the announcement through a video posted on his social media accounts. The 28-year-old Williams ...Athletic Club's Inaki Williams announced he will opt to represent Ghana in international football on Tuesday, having previously played for Spain.