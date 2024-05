David di Donatello 2024 - Paolo Cortellesi vince il premio come miglior attrice protagonista

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 maggio– Paolaper la sua interpretazione in C’è ancora domaniildella 69ma edizione deidi. Si impone su Isabella Ragonese perpecore in mezzo ai lupi, Micaela Ramazzotti per Felicità, Linda Caridi per L’ultima notte di Amore e Barbara Ronchi per Rapito. “Ringrazio la regista che mi ha raccomandato – ha scherzato la- Ringrazio Valerio Mastandrea, Emanuela Fanelli, Maggiora Vergano e tutto il cast. Lavorare con loro è stato gratificante, la mia grande possibilità anchenon soloregista“. ilfaroonline.it è su GOOGLE ...

Emanuela Fanelli ha vinto il David di Donatello 2024 come Miglior Attrice Non Protagonista , nel corso della 69esima edizione della kermesse cinematografica condotta da Carlo Conti ed Alessia Marcuzzi. Emanuela Fanelli ha vinto il secondo David di Donatello come Miglior Attrice non ... Continua a leggere>>

Paola Cortellesi ha vinto il David Di Donatello 2024 come Miglior attrice Protagonista . Nel quintetto presenti anche , Isabella Ragonese per come Pecore In Mezzo Ai Lupi, Micaela Ramazzotti (Felicità), Linda Caridi (L’Ultima Notte Di Amore), Barbara Ronchi (Rapito) David Di Donatello 2024 , ... Continua a leggere>>

Paola Cortellesi ha vinto il premio come miglior attrice protagonista per il film C'è ancora domani ai David di Donatello 2024. Nel suo discorso ha ringraziato il cast: "Lavorare con loro è stato gratificante, è stata una grande possibilità come attrice ".Continua a leggere Continua a leggere>>

david, Cortellesi migliore attrice e Riondino migliore attore - Miglior attrice e miglior attore non protagonista Il david di Donatello 2024 per il miglior attore non protagonista va a Elio Germano per "Palazzina Laf". Il premio per la migliore attrice non ... Continua a leggere>>

david 2024, Paola Cortellesi commuove con la lettera d'amore al pubblico e poi ironizza: "È tutto un magna magna" - Durante la diretta della cerimonia di premiazione dei david di Donatello, in onda venerdì 3 maggio su Rai1 e condotta da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, Paola Cortellesi è la prima a essere premiata ... Continua a leggere>>

"C'è ancora domani" porta inoltre alla vittoria del david come migliore attrice non protagonista Emanuela Fanelli. - Il david di Donatello 2024 per il miglior attore non protagonista va a Elio Germano per "Palazzina Laf". Il premio per la migliore attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per "C'è ancora domani ... Continua a leggere>>