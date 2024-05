“Un suo parente è stato arrestato” | si fingono carabinieri e truffano un anziano per 15mila euro

Castel Goffredo (Mantova) – Non lasciava in pace la ex e nemmeno i suoi parenti. Era arrivato a seguirne uno in auto, costringendolo a rifugiarsi alla stazione dei carabinieri. Per questi comportamenti persecutori i carabinieri di Castel Goffredo (Mantova) hanno arrestato in flagranza di reato un ... Continua a leggere>>