C' è ancora domani -è pioggia di premi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 3 maggio 2024) 23.00 David di Donatello.diper "C'è" di Paola Cortellesi tra cui miglior esordio alla regia e migliore attrice protagonista. Il film incassa anche ilo come migliore attrice non protagonista a Emanuela Fanelli. Elio Germano migliore attore non protagonista con Palazzina Lef.anche per Io capitano di Garrone e Rapito di Bellocchio. Standing ovation per il giornalista Vincenzo Mollicao speciale. Omaggio al grande regista Fellini con con una coreografia di Luca Tomassini.