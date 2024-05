Il Milan parla portoghese? Tre ‘treinador’ per il dopo Pioli | scelta Leao-centrica

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fino al termine della stagione, probabilmente, di nomi ne vedremo ancora tanti. Ilcontinua il proprio casting per il ruolo di nuovo allenatore che prenderà il posto di Stefano. I tifosi hanno lanciato un segnale chiaro annunciando una protesta per la sfida contro il Genoa. Un ‘consiglio’ alla dirigenza, quello di puntare su un allenatore che possa fare il salto di qualità al club. Messo in stand by il ‘ferito’ Lopetegui, con i tifosi divisi fra il nome di Antonio Conte e quello di Roberto De Zerbi, la società sembra guardare con interesse in Portogallo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Jorge Mendes, procuratore di Sergio Conceicao, avrebbe intrapreso i primi contatti con la dirigenza del. L’allenatore del Porto sembra poter entrare di diritto in corsa per la panchina del ‘Diavolo’ ...