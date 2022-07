Juventus, Pedullá: “Paredes ha detto si, ma…” (Di martedì 5 luglio 2022) Juventus Pedullá- La Juventus è inevitabilmente la squadra più attiva sul mercato, dopo Pogba e Di Maria attenzione ad altri colpi. Nedved e Arrivabene hanno il compito di far tornare la Juventus competitiva come prima. Alfredo Pedullá, noto insider di calciomercato, ha parlato sul suo blog ufficiale della situazione entrate della Juventus. La squadra bianconera lavora ai vari colpi, dopo aver preso a 0 Pogba e Di Maria, si punta a chiudere anche per Cambiaso. Il giocatore del Genoa si unirà nelle prossime settimane alla Continassa, dove Allegri lo valuterà e sceglierà se girarlo in prestito oppure no. Il reparto più scoperto per i bianconeri resta il centrocampo, Locatelli è l’unico incedibile invece tutti gli altri tra cui, Arthur, Rabiot e McKennie possono partire con offerte ... Leggi su seriea24 (Di martedì 5 luglio 2022)- Laè inevitabilmente la squadra più attiva sul mercato, dopo Pogba e Di Maria attenzione ad altri colpi. Nedved e Arrivabene hanno il compito di far tornare lacompetitiva come prima. Alfredo, noto insider di calciomercato, ha parlato sul suo blog ufficiale della situazione entrate della. La squadra bianconera lavora ai vari colpi, dopo aver preso a 0 Pogba e Di Maria, si punta a chiudere anche per Cambiaso. Il giocatore del Genoa si unirà nelle prossime settimane alla Continassa, dove Allegri lo valuterà e sceglierà se girarlo in prestito oppure no. Il reparto più scoperto per i bianconeri resta il centrocampo, Locatelli è l’unico incedibile invece tutti gli altri tra cui, Arthur, Rabiot e McKennie possono partire con offerte ...

