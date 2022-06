Covid oggi Campania, 9.946 contagi e 4 morti: bollettino 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.946 i nuovi contagi da Covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti: tre i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. 30.192 i test eseguiti, positivo il 32,9% del totale. Negli ospedali campani sono 27 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 453 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 9.946 i nuovidainsecondo ildi, 30. Si registrano inoltre altri 4: tre i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri. 30.192 i test eseguiti, positivo il 32,9% del totale. Negli ospedali campani sono 27 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 453 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - RadioItalia : 'Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid' Forza Ama! ???? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - RedAllblack : @federicar1899 colpa di sto social maledetto. poi oggi sono pure a non fare una mazza col COVID...in pratica mi sto… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus in Campania, forte crescita di casi e ricoveri: il bollettino di oggi -