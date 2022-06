Incidenti sul lavoro, morto l’84 enne schiacciato dal trattore: il mezzo, urtato da un’auto, si era ribaltato (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ deceduto dopo quasi una settimana nel reparto di Rianimazione l’84enne di Monopoli (Bari) Luigi Ricco, rimasto coinvolto lo scorso 20 giugno in un incidente con il suo trattore in contrada Paretano, all’altezza del Canale di Pirro. Il pensionato stava andando in un terreno di sua proprietà alla guida di una macchina agricola quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sarebbe stato tamponato da un’auto. L’urto avrebbe fatto ribaltare il trattore a bordo strada e l’anziano sarebbe rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo. Soccorso da vigili del fuoco e da personale sanitario del 118, e’ stato portato al Policlinico di Bari dove e’ poi deceduto alcuni giorni dopo a causa dei gravi traumi. La pm di Bari Chiara Giordano ha aperto un fascicolo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ deceduto dopo quasi una settimana nel reparto di Rianimazionedi Monopoli (Bari) Luigi Ricco, rimasto coinvolto lo scorso 20 giugno in un incidente con il suoin contrada Paretano, all’altezza del Canale di Pirro. Il pensionato stava andando in un terreno di sua proprietà alla guida di una macchina agricola quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, sarebbe stato tamponato da. L’urto avrebbe fatto ribaltare ila bordo strada e l’anziano sarebbe rimastosotto il pesante. Soccorso da vigili del fuoco e da personale sanitario del 118, e’ stato portato al Policlinico di Bari dove e’ poi deceduto alcuni giorni dopo a causa dei gravi traumi. La pm di Bari Chiara Giordano ha aperto un fascicolo ...

