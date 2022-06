CdS – gli obiettivi e le cessioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 14:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: MILANO – Un mercato così all’Inter fanno fatica a ricordarlo anche i tifosi con più memoria. Attenzione, qui non è in discussione solo l’indubbio valore dei cinque giocatori già presi, Onana, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e Lukaku, ma anche la tempistica con la quale questi colpi sono stati perfezionati ovvero prima che la campagna trasferimenti iniziasse ufficialmente (venerdì). Non si tratta di un “particolare secondario” anche se a qualcuno tale potrebbe sembrare. In una stagione che inizierà il 13 agosto e che prima della fine del mercato proporrà quattro turni di campionato, lavorare dall’inizio con quasi tutta la rosa al completo è un bel vantaggio. Un dirigente del valore di Beppe Marotta questo lo sa e non a caso il 10 giugno aveva spiegato: ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 14:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: MILANO – Un mercato così all’Inter fanno fatica a ricordarlo anche i tifosi con più memoria. Attenzione, qui non è in discussione solo l’indubbio valore dei cinque giocatori già presi, Onana, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova e Lukaku, ma anche la tempistica con la quale questi colpi sono stati perfezionati ovvero prima che la campagna trasferimenti iniziasse ufficialmente (venerdì). Non si tratta di un “particolare secondario” anche se a qualcuno tale potrebbe sembrare. In una stagione che inizierà il 13 agosto e che prima della fine del mercato proporrà quattro turni di campionato, lavorare dall’inizio con quasi tutta la rosa al completo è un bel vantaggio. Un dirigente del valore di Beppe Marotta questo lo sa e non a caso il 10 giugno aveva spiegato: ...

